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رئيس وزراء ماليزيا: نشيد بالدعم المصري للفلسطينيين في قطاع غزة ودورها لحل الأزمة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - قال أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، إننا نشيد بالدعم المصري للفلسطينيين في قطاع غزة ودورها لحل الأزمة. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "مصر دولة كبيرة في أفريقيا وندعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد.. وبالطبع نسعي للتعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة". 

وتابع رئيس وزراء ماليزيا: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة.. والتعليم فى الأزهر والتعاون مع جامعة القاهرة.. واقدر جهود شيخ الأزهر فى تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية فى ماليزيا".
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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