رئيس وزراء ماليزيا: نشيد بالدعم المصري للفلسطينيين في قطاع غزة ودورها لحل الأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - قال أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، إننا نشيد بالدعم المصري للفلسطينيين في قطاع غزة ودورها لحل الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "مصر دولة كبيرة في أفريقيا وندعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد.. وبالطبع نسعي للتعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة". وتابع رئيس وزراء ماليزيا: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة.. والتعليم فى الأزهر والتعاون مع جامعة القاهرة.. واقدر جهود شيخ الأزهر فى تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية فى ماليزيا".

