الداخلية تنظم زيارة لطلاب أكاديمية الشرطة إلى العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 03:39 مساءً - تهدف وزارة الداخلية إلى بناء قدرات طلاب أكاديمية الشرطة ثقافياً وتعليمياَ وغرس القيم الوطنية لديها تمهيداً لتحمل أمانة وأمن الوطن عقب التخرج .. من هنا نظمت الوزارة زيارة لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد القلب النابض للجمهورية الجديدة والتى بنيت فى زمن قياسى بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين.

بدأ الطلبة جولتهم بزيارة مقر مجلس الوزارء بالحى الحكومى وشاهدوا قاعة إجتمعات مجلس الوزراء كما تعرفوا على آليات عمل الحكومه والتى تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمى كأحد أهم مميزات العاصمة الإداريه والتى تُعد إحدى المدن الذكية.. كما حرصت قيادات المجلس على عقد لقاء مع الطلبه لتعريفهم بجهود الحكومه فى تنفيذ برامج التنمية الشاملة والبرامج الاقتصاديه والاجتماعية.

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مجلس النواب بقبته التى تتراءى للناظرين من بعيد كأحد العلامات البارزة والأيقونة المعمارية الفريدة فى العاصمة الإداريه كانت ضمن برنامج زيارة طلبة أكاديميه الشرطة، حيث تعرفوا على مراحل إنشائه وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابى والتشريعى.. وعلى مقربة من مجلس النواب يقع المقر الجديد لمجلس الشيوخ الذى قصده طلاب أكاديميه الشرطة للتعرف على آليات عمله فى مراجعة القوانين المختلفة التى تعرض عليه.

شملت الجولة مسجد الفتاح العليم والذى بنى على طراز معمارى إسلامى متميز بمدخل العاصمة الإداريه ويعد أولى بنايات العاصمة.. وتوجه الطلبه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح والتى وضع حجر أساسها مع مسجد الفتاح العليم تجسيداً لفكرة التعايش والتسامح والنسيج الوطنى الواحد.

الجولة تضمنت أهم المعالم الإسلامية فى العاصمة الإداريه وهو مركز مصر الثقافى الإسلامى والذى يضم مسجد مصر ويعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين.. وقام الطلبة بجولة داخل دار القرآن الكريم الذى نقش فيه القرآن كاملاً على الجدران فى ثلاثين إيواناً وهو عدد أجزاء القرآن وتعبر دقه النقش عن دقة وحرفية الفنان المصرى.

الجولة التى إستمرت على مدار أسبوع بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والثقافة التى تؤكد أصالة الحضارة المصرية، وتعكس الفن المعمارى فى مراحل تطوره المختلفة وانشأت لتكون منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى فى مصر حيث تتسم بمكوناتها الفريدة والتى تشمل (قاعة الأوبرا - متحف عواصم مصر - مكتبة العاصمة الإدارية).

تضمنت الزيارة مدينة المعرفة والتى انشأت لزيادة النمو الرقمى والتفوق التكنولوجى ورفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق فى نظم التكنولوجيا الحديثة .. ومع تواصل الأعمال فى البرج الأيقونى أُتيحت الفرصة للطلاب لزيارته، حيث يقع بحى المال والأعمال ويُعد أكبر الأبراج فى أفريقيا مجسداً إرادة المصريين فى البناء والتنمية.

طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة قاموا بجولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من المسطحات الخضراء التى تتخللها بحيرات صناعية وصممت على مساحات كبيرة كمتنفس طبيعى للعاصمة الإدارية. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم ندوة لطلاب الأكاديمية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول «العاصمة الإدارية» وأهميتها ومراحل إنشاءها وكانت فرصة للنقاش والإستفسار.

أختتمت الزيارة بساحة الشعب أبرز معالم العاصمة الإدارية والذى يضم النصب التجارى المنقوش على جدرانه أسماء الشهداء تخليداً لذكراهم.. كما تحتضن ساحة الشعب أطول سارى علم فى العالم حيث حرص طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة على تأدية التحية العسكرية للعلم المصرى الذى يرفق عالياً خفاقاً فى سماء العاصمة الإدارية.