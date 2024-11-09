نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش حرفية وتوعية ضد العنف للوافدات السودانيات بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة _ الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، التدريب الحرفي للوافدات السودانيات، على حرفة منتجات الشموع والخرز للوافدات بمركز تنمية شبابية الشيخ زايد التابع لإدارة أكتوبر والشيخ زايد.

وتهدف برامج التدريب الحرفي إلى تشجيع الفتيات والسيدات على إقامة مشروعات صغيرة وخلق فرص عمل لهم تساعدهم على أعباء المعيشة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة مدير المديرية وإشراف جيهان رشوان مدير عام الادارة العامة للمشروعات الناشئة، عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، ايمان فضل مسئول المساحات الآمنة بالوزارة، مرمر حسين مدير إدارة تمكين الشباب،سامية غانم،ايمان ماهر مسئولي المساحات الآمنة، وقام بالتدريب احمد شوقي مدرب المشروعات الحرفية.

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