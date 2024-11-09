نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المراكز التكنولوجيا بمحافظة الجيزة، العديد من الخدمات للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات، خدمة إسترداد إشغالات الطريق العام بعد ضبطها، ونوضح في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.

حيث أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، المستندات والأوراق المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وذلك في إطار ما تتيحه المراكز التكنولوجيا للمواطنين من خدمات متعددة.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم للعقارات الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب تصالح على مخالفة).

حيث تشمل المستندات والأوراق المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، ما يلي:

1- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

2- صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

3- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

وتتواجد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة في نطاق أحياء: (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.