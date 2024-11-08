قافلة طبية مجانية بقرية أشمون الرمان بالدقهلية ضمن التحالف الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى جهوده في مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات المتنوعة في كافة المحافظات ولعل الرعاية الطبية أبرز أولويات التحالف الوطنى والتي ظهرت في انتشار القوافل الطبية المجانية بتخصصات مختلفة في المحافظات والقرى وكان آخرها بالأمس بانطلاق قافلة طبية مجانية في قرية أشمون الرمان بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وذلك ضمن الجهود المستمرة لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة أهالي القرى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتستقبل القافلة المرضى من خمس قرى:

أشمون الرمان

ميت سعدان

عزبة أشمون

ميت شرف

ميت سودان

وتوفر القافلة جميع الخدمات الطبية مجانًا، بما في ذلك:

الكشف الطبي

التحاليل الطبية

الأشعة التشخيصية

صرف العلاج اللازم

وتستمر القافلة في تقديم خدماتها يوميًا وحتى يوم الجمعة القادم.

تأتي هذه القافلة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.