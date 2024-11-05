انت الأن تتابع خبر محافظ المنيا: إعداد سوق حضاري في حى أبو هلال ضمن جهود القضاء على العشوائيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، بجولة بمنطقة أبو هلال بحى جنوب مدينة المنيا لتفقد الموقع المقرر اقامة سوق حضاري جديد به لخدمة أهالي المنطقة ، في إطار جهود المحافظة للقضاء على العشوائيات، ويسع 86 محلاً تجارياً و12 مكتباً إدارياً، وسيتم طرح الوحدات للباعة والتجار بأسعار رمزية، وذلك ضمن مبادرة “بداية” التي تهدف إلى توفير فرص عمل ودعم صغار التجار والباعة الجائلين وتوفير بيئة منظمة وآمنة.

يأتي إعداد هذا السوق وطرحه للمستفيدين عقب تلقى المحافظ لعدد من شكاوى سكان منطقتى أبو هلال والسلخانة بحى جنوب المدينة من فوضى الأسواق العشوائية وافتراش الباعة الجائلين الشوارع والأرصفة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى استغلال أصحاب المحلات للرصيف لعرض البضائع ، مما يعيق حركة المارة والسيارات ويؤدى إلى الاختناقات المرورية والوقوع المتكرر للحوادث فى أكثر المناطق ازدحاما فى مدينة المنيا ، وعلى الفور قام المحافظ بزيارة سابقة الشهر الماضى إلى المنطقة ومعاينة حالة الشوارع ، واستمع الى المواطنين والباعة واصحاب المحال التجارية ، موجها باقامة سوق حضارى للباعة الجائلين بأسعار مخفضة ضمن خطة التطوير الحضري للمدن، بما يسهم في توفير مواقع مناسبة للتجار ويساعد على تحسين المظهر الحضاري للمدينة، تحقيقاً لرؤية الدولة في دعم التنمية المستدامة والقضاء على العشوائيات وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة .

وخلال زيارته اليوم لمنطقة أبو هلال ، اشرف المحافظ بنفسه على عمليات تجهيز وإعداد الموقع الخاص بالسوق بمنطقة أبو هلال وفقاً لأحدث المعايير، ليلبي احتياجات المواطنين والتجار على حد سواء، مع مراعاة تهيئة المكان ليكون بيئة منظمة تسهم في تحسين المظهر الحضاري لعروس الصعيد .