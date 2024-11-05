كلية الهندسة بحلوان تطلق مسابقة Robosoccer: منافسة بين الروبوتات على أرض الملعب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كلية الهندسة بحلوان عن تنظيم مسابقة Robosoccer بالتعاون مع تيم Pharaohs، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان.



تتضمن المسابقة مباراة بين روبوتين في ملعب كرة، حيث يتنافسان على تسجيل الأهداف. يتأهل للمرحلة التالية الروبوت الذي ينجح في تسجيل أكبر عدد من الأهداف. تتكون المباراة من شوطين، مدة كل شوط ثلاث دقائق. يمكن للمتسابقين الاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة للروبوت من خلال دليل القواعد (Rule Book) المقدم لهم.

كما تضمن المشاركة في المسابقة محاضرات تعريفية مع مدربين محترفين في البرمجة والتصميم الميكانيكي وتصميم الروبوت، ويتم المنافسة مع فرق من الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، وسيتم تكريم جميع المتسابقين

للتسجيل عبر الرابط:

https://forms.gle/bfytRswxezJ6e3J36

وتأتي المسابقة تحت إشراف: الدكتور محمد عبدالله بهلول وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد علي ماهر منسق الأنشطة الطلابية، وتنظيم ادارة رعاية الشباب بالكلية برئاسة الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب.