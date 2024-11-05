نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة عمل إعداد قادة الخطة الوطنية لاستراتيجية مصر 2030 بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أقامت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تدريب وورشة عمل إعداد قادة الخطة الوطنية لاستراتيجية مصر 2030، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الأنسان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل ابراهيم عميد الكلية.

وتضمنت الورشة عرض هدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 وهي رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق هذه الاستراتيجية وهي تعكس طموحات البلاد في مجالات متعددة بهدف:

1. تحقيق التنمية الاقتصادية: تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم القطاعات الإنتاجية.

2. تطوير البنية التحتية: تشمل تحسين شبكات الطرق والنقل، وتطوير المرافق العامة كالمياه والكهرباء.

3. تعزيز التعليم: تسعى الاستراتيجية إلى تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الشباب ليتناسب مع متطلبات سوق العمل.

4. النهوض بالرعاية الصحية: تهدف إلى تعزيز النظام الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

5. الحفاظ على البيئة: تهتم الاستراتيجية بالاستدامة البيئية من خلال مواجهة التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

6. تطوير القطاع الخاص: تشجيع ريادة الأعمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لدعم الابتكارات.

محاور استراتيجية التنمية المستدامة:

- الاقتصاد: دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

- المجتمع: تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية.

- البيئة: الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

كما تضمنت عرض كيفية تنفيذ الاستراتيجية من خلال مجموعة من الخطط والمشروعات التي ينفذها القطاع العام والخاص، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم توضيح الإنجازات المرحلية حيث حققت مصر بعض الإنجازات في إطار هذه الاستراتيجية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير أنظمة التعليم.

استراتيجية مصر 2030 تمثل التزامًا طويل الأجل تجاه تحقيق رؤية التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لمصر.