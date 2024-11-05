نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024: استمرار الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار سقوط الأمطار اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.

وفقًا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، من المتوقع أن تشهد مناطق محددة في البلاد سحبًا ممطرة تمتد مع تقدم الوقت.

تفاصيل الطقس في مناطق مصر

السواحل الشمالية والوجه البحري : انحسار في فرص هطول الأمطار، لكن السحب الممطرة تظل مستمرة على السواحل الشمالية الغربية. مع مرور الوقت، تمتد الأمطار إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتتفاوت شدتها.

: انحسار في فرص هطول الأمطار، لكن السحب الممطرة تظل مستمرة على السواحل الشمالية الغربية. مع مرور الوقت، تمتد الأمطار إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتتفاوت شدتها. درجات الحرارة في القاهرة الكبرى: العظمى تسجل 25 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري : العظمى 25، الصغرى 17

: العظمى 25، الصغرى 17 السواحل الشمالية : العظمى 24، الصغرى 18

: العظمى 24، الصغرى 18 شمال الصعيد : العظمى 27، الصغرى 14

: العظمى 27، الصغرى 14 جنوب الصعيد: العظمى 29، الصغرى 17

توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تسود أجواء باردة ليلًا ومعتدلة نهارًا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومعتدلة نهارًا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد. جنوب سيناء وجنوب الصعيد : طقس مائل للحرارة نهارًا.

: طقس مائل للحرارة نهارًا. تزداد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس في نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة)

أمطار خفيفة : متوقعة على السواحل الشمالية الغربية بفترات متقطعة.

: متوقعة على السواحل الشمالية الغربية بفترات متقطعة. نشاط الرياح: يستمر على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء مشابهة تستمر إلى يومي السبت والأحد، حيث تتراوح الأمطار بين خفيفة ومتوسطة مع نشاط في الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة للأيام القادمة