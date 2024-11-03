الدعم المصري ثابت وكبير للقضية الفلسطينية منذ عام 1948 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 12:38 مساءً - الدعم المصري للقضية الفلسطنية ثابت منذ عقود ماضية، إذ تسعى مصر دائما لتحقيق السلام الشامل وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وجاء ذلك في تقرير عرضته قناة «إكسترا نيوز»، بعنوان «دعم مصري ثابت وكبير للقضية الفلسطينية منذ عام 1948»، ويسلط الضوء على الموقف المصري الداعم لحل الدولتين.

وأشار التقرير، إلى أنّ الدعم المصري للقضية الفلسطينية ظل ثابتا وكبيرا على مدارعقود ومنذ عام 1984، إذ إنّ هناك ارتباط مصري فلسطيني كبير تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم، كما أنّ الدعم المصري جوهره تحقيق السلام العادل والشامل والأمن المستدام، من أجل تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين بعيدا عن تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح التقرير، أنّ مصر تسعى للحفاظ على الحق الفلسطيني في الأرض وحماية أرواح المدنيين، فضلا عن توفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، حيث إنّ الرؤية المصرية تقوم على ضرورة تحقيق مبادئ الشرعية الدولية وحل الدولتين القائمة على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: «برز الدور المصري في القضية الفلسطينية كركيزة استقرار المنطقة، إذ اتخذت القيادة السياسية خطوات واضحة وحاسمة من خلال التواصل مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى السياسي والإنساني».