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أحمد جودة - القاهرة - تغيير توقيت الصلاة في مصر مع بدء التوقيت الشتوي 2024

تغيير توقيت الصلاة في مصر مع بدء التوقيت الشتوي 2024.. مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، يزداد اهتمام المواطنين بمواعيد الصلاة الجديدة. أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن المواعيد المحددة للصلاة، حيث سيتم تأخيرها لمدة ساعة كاملة بعد اعتماد التوقيت الشتوي، بما يتماشى مع تغييرات ساعات النهار والليل.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2024؟

تغيير توقيت الصلاة في مصر مع بدء التوقيت الشتوي 2024

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي منذ 24 أبريل 2024 كجزء من قرار مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. وقد تم اعتماد التوقيت الصيفي مرة أخرى اعتبارًا من 28 أبريل 2023 بعد فترة توقف طويلة. وفقًا للخطة الحكومية، سيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في 31 أكتوبر 2024 ويستمر حتى أبريل 2025، مع العودة للتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من الشهر.

المواعيد الجديدة للصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، ستتغير مواعيد الصلاة. وفيما يلي المواعيد الجديدة للصلاة في اليوم الأول من التطبيق:

أذان دوت الخليج: 4:38 صباحًا

أذان الظهر: 11:39 صباحًا

أذان العصر: 2:49 مساءً

أذان المغرب: 5:13 مساءً

أذان العشاء: 6:31 مساءً



فوائد التوقيت الشتوي

أظهرت دراسة حكومية أهمية تطبيق التوقيت الشتوي، حيث من المتوقع أن يوفر نحو 25 مليون دولار من استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء. كما يُتوقع أن يساهم في خفض استهلاك الكهرباء بنحو 1%، ما يعادل 150 مليون دولار سنويًا. ومع تغيير التوقيت في مصر، ستقل ساعات النهار مقابل زيادة ساعات الليل، مما يسهل ضبط الوقت عبر الهاتف من خلال تعديل الإعدادات.