نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان تعلن عن طرح جديد لشقق جاهزة للتسليم ضمن "سكن لكل المصريين 5" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان عن بدء إجراءات الإعلان عن ثالث طرح لشقق جاهزة للتسليم في عدد من المدن الجديدة قبل نهاية العام 2024.

يأتي هذا بالتوازي مع الطرح الجاري لشقق جاهزة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، التي تستهدف توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

تفاصيل طرح "سكن لكل المصريين 5"

سيتم فتح باب الحجز لكراسات الشروط الخاصة بشقق المبادرة ابتداءً من منتصف نوفمبر 2024.

يبلغ سعر كراسة الشروط 355 جنيهًا بعد إضافة الرسوم المتعلقة بمنافذ بيعها بالبريد. وسيكون مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة، و20 ألف جنيه للوحدات في المحافظات.

مساحات وأسعار الوحدات:

تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة بين 75 إلى 90 مترًا.

يتميز هذا الطرح بنظام التمويل العقاري، حيث سيتمكن المستفيدون من دفع مقدم يبدأ من 20٪ من إجمالي قيمة الوحدة السكنية قبل استلامها.

الفئات المستهدفة

يستهدف الطرح الجديد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مع تخصيص نسبة 5٪ من الوحدات (ما يعادل 330 وحدة) للمواطنين من ذوي الهمم.

يأتي هذا ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والذي يشمل 6575 وحدة موزعة على 15 مدينة جديدة.

المدن التي يشملها الطرح

المدن التي تتضمن هذه الوحدات تشمل:

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

6 أكتوبر

حدائق أكتوبر

الشروق

العاشر من رمضان

المنصورة الجديدة

دمياط الجديدة

ناصر "غرب أسيوط"

بدر وغيرها.

موعد بدء الحجز

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كراسات الشروط ستكون متاحة للشراء من مكاتب البريد ابتداءً من 18 نوفمبر 2024، بداية بالمواطنين من ذوي الهمم.

هذا الطرح يشمل نحو 78730 وحدة، لتلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن سكن مناسب ضمن برامج التمويل العقاري المدعومة.

شروط وأحكام الحجز