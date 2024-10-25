بدء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي.. تعرف على جدول الأعمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - بدأ منذ قليل المؤتمرالعام الدوري للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحضور فريد زهران، رئس الحزب و ذلك للبت في في عدد من الموضوعات الهامة والتى من بنيها القوائم المالية السابقة والتصويت على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب.

ويعقد المؤتمر بحضور أعضاء المؤتمر العام المنتخبين من الحزب وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الذين تم توجيه الدعوة إليهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة التي سيتم طرحها تم مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا الذي عقد يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2024.

وأوصت الهيئة العليا بطرح المبادرة على المؤتمر العام.