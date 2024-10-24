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حسين الشحات: نحمد الله على تتويج الأهلي باللقب ولم أقدم المستوى المطلوب أثناء اللقاء

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - صرح حسين الشحات، لاعب فريق الأهلى، بأن تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر المحلى جاء تعويضا لخسارة بطولة السوبر الأفريقى.

 

وأوضح حسين الشحات خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "نحمد الله على تتويج الأهلى باللقب وهذا الأهم رغم عدم تقديم المستوى المطلوب أثناء سير اللقاء".

 

وحصد فريق لقب السوبر المصري رقم 15 في تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.

 

ونجح الأهلي في تعزيز تفوقه على الأهلي ليحصد اللقب متفوقا على الزمالك في السوبر للمرة الخامسة في تاريخه.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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