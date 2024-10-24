العالم اليوم - أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - علّق مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على فوز فريقه بكأس السوبر على حساب الزمالك.

وأكد كولر في تصريحات صحفية أن الأهلي استحق الفوز بالمباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وانتهت لصالح فريقه بركلات الترجيح 7-6 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال كولر: "أظهر الأهلي معدنه الحقيقي اليوم في نهائي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك. لاحت لنا ‏العديد من الفرص ولم يحالفنا التوفيق خلال المباراة لتسجيل الأهداف، ولكن في النهاية نجحنا في الفوز ‏بركلات الترجيح".

وأضاف: "الأهلي يستحق الفوز وبالطبع سعداء باللقب، وجميع اللاعبين كانوا في ‏قمة تركيزهم على مدار المباراة بأكملها وصولا إلى الأشواط الإضافية ومن بعدها ركلات الترجيح"، حسبما نقل موقع "الأهرام" المصري.‏

وشدد كولر على أن الأهلي "دائما ما يبحث عن الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب، ودائما يكون ‏الفريق تحت الاختبار في كل مباراة".

واختتم كولر حديثه قائلا: "اليوم نحتفل بلقب السوبر المصري ثم نغلق الصفحة وأمامنا ‏تحد جديد الأسبوع المقبل أمام فريق العين الإماراتي في بطولة الكونتيننتال نبحث خلالها عن ‏الفوز والاستمرار في البطولة".

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على سيراميكا كليوبترا 2-1 في نصف النهائي فيما تأهل الزمالك بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويعد الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجا بالسوبر (15 لقبا) يليه الزمالك بـ4 ألقاب.