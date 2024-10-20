محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط تشيلسي والحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - قاد نجمنا المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب آنفيلد، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول بأقدام نجم منتخب مصر محمد صلاح، في الدقيقة 29 من خلال ركلة جزاء حصل عليها فريقه ونفذها بشكل رائع.

وأصبح محمد صلاح تاسع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 162 هدفا بالتساوي مع جيرمين ديفو.

جاءت بداية الشوط الثاني ساخنة، ففي الدقيقة 48 تعادل نيكولاس جاكسون لصالح تشيلسي، ورد ليفربول جاء سريعا عبر كورتيس جونز في الدقيقة 51 من عرضية رائعة لمحمد صلاح، الذي صنع الهدف الثاني.

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي

حراسة المرمى: كيليهر- الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون- الوسط: جونز، جرافينبيرش، سوبوسلاي- الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، وجوتا.تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز- الدفاع: جوستو، توسين، كولويل، جيمس- الوسط: كايسيدو، لافيا، مادويكي- الهجوم: بالمر، سانشو، جاكسون.ترتيب الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2024-2025، برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس بـ14 نقطة.