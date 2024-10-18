جمعية الأورمان بالتعاون مع التحالف الوطني تدعم زواج 870 فتاة يتيمة فى الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، عن مساهمتها فى دعم زواج 870 فتاة يتيمة ضمن مبادرة "خير بالتقسيط"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ومراكز محافظة الدقهلية، وتحت رعاية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، على أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتكاتف بين كافة المؤسسات التنموية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة، مشيدًة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء، والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال مبادرة "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 550 جنيها؛ وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين، مشيراً إلى أن اختيار الفتيات اليتيمات يأتى وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.

يذكر أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.