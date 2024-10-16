مصر للطيران تنقل 22 طن مساعدات إنسانية إلى لبنان وعودة 304 مصريين لأرض الوطن.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - نظمت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، رحلة جوية تعد الثانية لإعادة المصريين العالقين بلبنان إلى أرض الوطن في ظل تطورات الأوضاع التي تشهدها دوله لبنان، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق، حيث تواصل وزارة الطيران المدني تكثيف جهودها التنسيقية مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية لنقل المصريين المقيمين بدولة لبنان من خلال تنظيم رحلات استثنائية للناقل الوطني مصر للطيران.

وأقلعت الرحلة رقم (1711 MS) فى تمام الساعة 2.30 ظهراً من مطار القاهرة الدولى محملة بشحنة مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية بلغ وزنها (22 طنا) مقدمة من جانب الهلال الأحمر المصرى، وفور وصول الطائرة إلى مطار بيروت تم تفريغ شحنة المساعدات المصرية.

وفي رحلة العودة نقلت الطائرة من مطار بيروت إلى مطار القاهرة الدولي (304 راكبين) من المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وكان فى استقبال الطائرة عند وصولها مطار القاهرة الدولى فريق من العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، حيث تم تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للركاب، وإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى، أن الدولة المصرية تحرص باستمرار على الجهود المشتركة بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم ونقل المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، مشيدًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن متابعة عودة المصريين بسلام إلى أرض الوطن والتواصل مع السفارة المصرية ومكتب ومحطة الشركة الوطنية مصر للطيران ببيروت لمتابعة عودتهم في أسرع وقت ممكن.

كما أوضح الحفنى أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة لا تتوانى في تقديم كل سُبل الدعم والتسهيلات اللازمة لنقل الشحنات والمستلزمات الإغاثية المصرية لدولة لبنان، مؤكدًا الدور القومي والدائم لشركة مصر للطيران وحرصها على مواصلة تنظيم رحلات استثنائية أخرى لعودة المصريين الراغبين في العودة من لبنان إلى بلادهم، مضيفًا بأننا نُكثف جهودنا لتيسير مزيد من الرحلات الإضافية إذا تطلب الأمر ذلك خلال الفترة القادمة.

عودة 304 مصريين إلى أرض الوطن (1) عودة 304 مصريين إلى أرض الوطن (1)

عودة 304 مصريين إلى أرض الوطن (2) عودة 304 مصريين إلى أرض الوطن (2)

نقل 22 طن شحنة مساعدات إنسانية للشعب اللبناني (1) نقل 22 طن شحنة مساعدات إنسانية للشعب اللبناني (1)