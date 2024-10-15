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نائب محافظ الجيزة يتابع سير العمل بالوحدة الصحية بالقبابات ويشدد على توفير أفضل رعاية للمرضى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع سير العمل بالوحدة الصحية بالقبابات ويشدد على توفير أفضل رعاية للمرضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أطفيح، حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، شوارع قرية القبابات سيرا علي الأقدام لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات مشددا على رفع مستوي النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول  بأول.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من أهالي القرية لمناقشة أهم المشاكل والأحتياجات الخاصة بنطاق قري القبابات وخلال اللقاء أشار النائب إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وطمئن الشهابي، الأهالي بعدم وجود أي أمراض أو أنتشار لأي وباء داخل القرية وان الحالات المصابة لا تتعدي كونها نزلات البرد بسبب تغيير الفصول.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية الوحدة الصحية لقرية القبابات لمتابعة أنتظام سير العمل وتوافر الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتحدث النائب مع الأطقم الطبية للوقوف على أحتياجهم لأي دعم للوصول إلى أعلي مستوى خدمي مشددا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضي المترددين.
رافق نائب المحافظ خلال الزيارة، عز أمين رئيس مركز أطفيح، ومدير الإدارة الصحية ومدير الإدارة التعليمية بمركز أطفيح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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