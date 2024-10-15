الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:33 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة، منذ قليل.

وكان الديوان الملكي السعودى ذكر فى بيان: " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".