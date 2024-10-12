الحكومة تنفي خصم نسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإقرار الهيئة خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، وأن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشددت على أن المعاشات سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات، مشيرة إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي لم يتضمن أية خصومات بنسبة 2% في أحكامه، مناشدةً أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.