إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع شركة أبو قير لتداول...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 11:26 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها فى التحول الرقمى فى كافة المجالات ، وقع اللواء أح / هانى محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء / محمد عبدالعزيز براية رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير لتداول الحاويات عقد إتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية داخل ميناء أبو قير البحرى .

ويهدف الإتفاق إلى توفير جميع الإتصالات الحديثة والمؤمنة للميناء لتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة مما يدعم تطوير الآداء للعاملين ويسهم فى تقديم كافة الخدمات بالكفاءة والقدرة المطلوبة ، وبذلك يصبح ميناء أبو قير البحرى أول ميناء ذكى فى مصر تدار جميع عملياته بشكل ذاتى من خلال الشبكه الوطنية للطوارئ والسلامه العامة .

حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى الشركة .