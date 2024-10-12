الأرصاد: طقس حار نهارا معتدل فى أول الليل والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 08:27 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 طقسا معتدلا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حارا نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.