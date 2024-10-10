الحوار الوطني: بيئات العمل الآمنة والداعمة أمرًا أساسيًا للحفاظ على رفاهية العاملين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - أكد الحوار الوطني أنه في ١٠ أكتوبر من كل عام، نحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية، وقد خصصت منظمة الصحة العالمية هذا العام لإذكاء الوعي بالصحة النفسية في مكان العمل وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية للعاملين.

وتابع الحوار الوطني عبر صفحته على الفيس بوك، أن بيئات العمل الآمنة والداعمة تعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على رفاهية العاملين وحمايتهم من مخاطر الضغوط النفسية التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية وجودة الحياة، وأن تعزيز الصحة النفسية في أماكن العمل يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن النفسي والمهني لكل فرد، والذي بالتبعية ينعكس على استقرار المجتمع وتحقيق التنمية والرخاء.

وللأهمية البالغة للصحة النفسية للأفراد تطرقت النقاشات داخل لجنة الصحة بالحوار الوطني لهذه القضية، ونتجت عنها توصية مهمة هي قيد التنفيذ الآن وهي إضافة خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.