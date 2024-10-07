وزير الرى يتابع استعدادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للموسمين الشتوي والصيفى القادمين

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية ، أسهمت مع باقى الإجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة الاخرى فى تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه وضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الماضية.

واستعرض الدكتور سويلم ما تم خلال الفترة الماضية من أعمال صيانة وإحلال لمحطات الرفع بمختلف المحافظات ، حيث تم الاستلام الابتدائى لعدد (٢٣) محرك كهربائى لمحطات المصلحة ، وتم إصدار أمر إسناد لتوريد مواسير ومستلزمات لوحدات الطوارئ بمراكز الطوارئ، وأصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب عدد (٢٥) صندوق تروس لمحطات المصلحة وجارى الإنتهاء من تركيب جميع الصناديق خلال شهر أكتوبر الجارى ، وتم اسناد توريد وتركيب عدد (٤) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصرف ٤ والنصر ٢ والبطس الجديدة ، وتم الإنتهاء من تركيب ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطة البطس الجديدة ، واصدار أمر اسناد لعملية توريد وتركيب عدد (١١) محرك كهربائي ، وإصدار أمر الإسناد لتوريد عدد (١٨) وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطوارئ .