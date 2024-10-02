حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية والمحكوم عليهم بدمياط وأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (3) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين).

- تنفيذ عدد (693) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (طبنجة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.