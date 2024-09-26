بسبب غياب فتوح .. الجبهة اليسرى تثير حيرة جوميز فى الزمالك قبل السوبر الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - يثير مركز الظهير الأيسر حيرة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك قبل لقاء السوبر الأفريقي غدا الجمعة، حيث إن غياب أحمد فتوح اللاعب الأساسى لهذا المكان أجبر الخواجة على إعادة حساباته، ويتشاور مع جهازه المعاون حول اللاعب الذى يمكنه البدء أساسياً فى هذا اللقاء.

وهناك أصوات داخل الزمالك تنادى بتواجد عمر جابر فى مركز الظهير الأيسر لما يمتلكه اللاعب من باع كبير وخبرات متراكمة فى مباريات القطبين وقدرته على العبور بلقاء السوبر الأفريقى إلى بر الأمان.

بينما يرى حزب آخر الدفع باللاعب الشاب محمد حمدى فى هذا المكان وظهور عمر جابر فى مركزه الأساسى فى الجبهة اليمنى، إلا أن هناك تخوفا من هذا القرار لعدم تشبع اللاعب بالخبرات الكافية التى تؤهله لمباريات "الديربى"، خاصة أنه من الوافدين الجدد للقلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سيحسم الخواجة قراره النهائى الليلة.

فى سياق متصل، تزايدت أسهم التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق فى قيادة هجوم أبناء ميت عقبة أمام الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى المقرر لها غدا الجمعة، لما يملكه اللاعب من خبرة كبيرة قد ترجح كفته فى التواجد بالتشكيل الأساسى، فضلاً عن امتلاك اللاعب أفضلية كبيرة فى مباريات القطبين.

ورغم تواجد أكثر من لاعب فى خيارات البرتغالى جوزيه جوميز فى قيادة الهجوم، إلا أنه يؤمن بإمكانيات اللاعب سيف الدين الجزيرى ومدى قدرته على الظهور بشكل جيد فى مباراة السوبر الأفريقى، ويراهن على استعادة التونسى كامل لياقته الفنية والبدنية فى المباراة.