ناشئو اليد يحققون لقب أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى والثامنة عبر التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - حقق منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2006، لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي على صعيد الناشئين والثامنة عبر التاريخ بالفوز على نظيره تونس بنتيجة 34-29 فى نهائى البطولة الأفريقية، التى اختتمت على أرض الأخير، ليتوج باللقب.

ونجح منتخب ناشئي كرة اليد فى التأهل إلى النهائى بالفوز على نظيره المغربى، بنتيجة 40-15 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، كما تأهل منتخب ناشئي اليد إلى نصف النهائي بالفوز على كينيا بنتيجة 55-14 فى ربع النهائى الإثنين.

وحقق منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 42-22، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين، كما حقق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على غينيا وبوروندي على التوالى قبل الفوز على الجزائر.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن أشرف - زياد أحمد - عمر بركة - أحمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود أحمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الألفى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.