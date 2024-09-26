نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024: أجواء معتدلة مع درجات حرارة متنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشير التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم، الخميس 26 سبتمبر 2024، ستشهد أجواءً معتدلة في معظم الأنحاء.

فقد استبعدت الهيئة حدوث أي حالات من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة، مما يبشر بمناخ مستقر ومناسب للأنشطة اليومية.

حالة الطقس خلال النهار والليل

الأجواء النهارية

أفادت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن الطقس سيكون دافئًا خلال النهار، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية، في حين ستتراوح على الوجه البحري ما بين 31 إلى 35 درجة.

أما القاهرة الكبرى، فسوف تتراوح درجات الحرارة فيها بين 33 إلى 34 درجة، بينما في شمال ووسط الصعيد تتوقع الهيئة درجات حرارة تتراوح بين 34 إلى 36 درجة، وفي جنوب الصعيد، قد تصل درجات الحرارة إلى ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

الأجواء الليلية

أما في الليل، فتكون الأجواء معتدلة بشكل عام، مع ميل للبرودة على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية من شمال البلاد، خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل.

وهذا يعني ضرورة ارتداء ملابس خريفية، خاصة في الصباح الباكر أو ليلًا، لتجنب التعرض لنزلات البرد.

نصائح للمواطنين

نصحت الدكتورة غانم المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الصباح والمساء، حيث من المتوقع حدوث شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق السريعة والزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية. لذا، ينبغي توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن