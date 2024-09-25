وزير الشؤون النيابية يؤكد أهمية دور الصحافة القومية في نشر الوعي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية دور الصحافة القومية في نشر الوعي والثقافة، ومواجهة الشائعات التي يطلقها المتربصون بالدولة المصرية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية.

شهد اللقاء بحق سُبل التعاون والتنسيق بين وزارة المجالس النيابية والهيئة؛ حيث أشاد المستشار محمود فوزي بما تبذله الهيئة الوطنية للصحافة من جهود متواصلة، للنهوض بالصحافة القومية ومؤسساتها، والحفاظ على دورها التوعوي والتنويري.

وتناول اللقاء مجهودات الهيئة لمواجهة التحديات الشديدة التي تواجه صناعة الصحافة عامة والصحافة القومية بوجه خاص جري مناقشة الاجراءات التي قامت بها الهيئة للارتقاء بالمحتوي الصحفي بإنشاء وتحديث البوابات الالكترونية وتكثيف البرامج التدريبية للصحفيين على فنون التحرير الصحفي. وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي على أهمية المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا لاستثمار اصول المؤسسات الصحفية القومية للوصول بها إلى نقطة التوازن الاقتصادي.

وفي نهاية اللقاء، أكد "الشوربجي" استمرار الصحافة القومية في أداء رسالتها التثقيفية والتنويرية، والدفاع عن مصالح الوطن.