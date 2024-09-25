نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب حجز وحدات سكنية جديدة "جنة مصر 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لعدد 1645 وحدة سكنية متنوعة في 8 مدن جديدة بدءًا من يوم الأحد، 29 سبتمبر 2024، وحتى 28 أكتوبر 2024.

تشمل الوحدات المعروضة شقق "جنة مصر 2024"، ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين السكنية.

تفاصيل الحجز

عدد الوحدات السكنية: 1645 وحدة

1645 وحدة مدة الحجز: من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2024

من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2024 نظام السداد: ميسر مع إمكانية الحجز الفوري

سعر المتر ومقدم الحجز

سعر المتر في شقق جنة مصر 2024: يُتوقع أن يكون نحو 11 ألف جنيه .

يُتوقع أن يكون نحو . مقدم الحجز: يُرجح أن يتراوح بين 50 ألف جنيه.

مساحات الشقق

تتنوع مساحات الشقق المتاحة في المدن الجديدة، كما يلي:

العاشر من رمضان: من 63 إلى 105 متر مربع.

من 63 إلى 105 متر مربع. مدينة 6 أكتوبر: من 55 إلى 90 متر مربع.

من 55 إلى 90 متر مربع. مدينة المنصورة الجديدة: من 100 إلى 150 متر مربع.

من 100 إلى 150 متر مربع. مدينة العبور: من 75 إلى 104 متر مربع.

من 75 إلى 104 متر مربع. الصالحية الجديدة: من 65 إلى 161 متر مربع.

من 65 إلى 161 متر مربع. ملوي الجديدة: من 100 إلى 161 متر مربع.

من 100 إلى 161 متر مربع. برج العرب الجديدة: من 79 إلى 140 متر مربع.

من 79 إلى 140 متر مربع. مدينة رشيد الجديدة: من 90 إلى 93 متر مربع.

أماكن الوحدات السكنية

الوحدات السكنية متوفرة في المدن الجديدة التالية مع عدد الوحدات لكل مدينة:

العاشر من رمضان: 255 وحدة سكنية

255 وحدة سكنية 6 أكتوبر: 137 وحدة سكنية

137 وحدة سكنية مدينة المنصورة الجديدة: 878 وحدة "جنة"

878 وحدة "جنة" مدينة العبور: 5 وحدات سكنية

5 وحدات سكنية الصالحية الجديدة: 8 وحدات سكنية

8 وحدات سكنية ملوي الجديدة: 240 وحدة "جنة"

240 وحدة "جنة" برج العرب الجديدة: 8 وحدات سكنية

8 وحدات سكنية مدينة رشيد الجديدة: 114 وحدة سكنية

نظام التخصيص

سيتم التخصيص من خلال القرعة العلنية اليدوية بعد انتهاء فترة الحجز، وفقًا لما أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.