جامعة المنصورة تحتفل بعيد العلم الخامس عشر وتكرم الفائزين بجوائز الدولة

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت جامعة المنصورة، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، بعيد العلم الخامس عشر، حيث كرمت خلال الاحتفالية 75 من العلماء والباحثين الذين حصلوا على جوائز الدولة والجامعة لعام 2024.

تم تكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والجوائز التشجيعية للمرأة، بالإضافة إلى جوائز الأفراد والهيئات. كما تم تكريم الحاصلين على جائزة الجامعة التقديرية، وجائزة الجامعة للتفوق، وجائزة الجامعة التشجيعية، وأفضل رسالة دكتوراه.

حضر الاحتفالية نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات التعليم والبحث العلمي، من بينهم الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الدكتور شريف يوسف خاطر على أهمية الاحتفاء بعلماء جامعة المنصورة الذين ساهموا بجهودهم العلمية في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تقديرًا للعطاء المستمر من العلماء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية، ودورهم في تحقيق إنجازات علمية وبحثية محليًا ودوليًا. كما شدد على أن العلم والابتكار يعدان حجر الزاوية في تقدم الأمم ونهضتها، وهو ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور شريف أن جامعة المنصورة تسعى دائمًا إلى تحسين منظومة التعليم والبحث العلمي لتلبية متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، حيث تركز الجامعة على تطوير بيئة البحث العلمي وتهيئة الظروف المناسبة للإبداع والابتكار.

من جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الرؤية المستقبلية لقطاع الدراسات العليا في الجامعة، مشيرًا إلى جهود الجامعة المستمرة لتعزيز البحث العلمي والتدويل. كما أعلن عن إطلاق منصة (Knowture)، وهي منصة رقمية تهدف إلى نشر المعرفة والبحث العلمي على غرار المنصات العالمية. وتعتبر هذه المنصة خطوة هامة لتعزيز مكانة الجامعة عالميًا، حيث توفر محتوى علميًا وتربط الجامعة بمؤسسات علمية مرموقة على مستوى العالم.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الرموز العلمية البارزة في جامعة المنصورة، من بينهم الدكتور محمد غنيم، الحاصل على جائزة الأمير محمد بن فهد للإنتاج العلمي المتميز، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، الفائز بجائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الإنسانية.