نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ أسوان يطمئن على الخدمات الطبية بمستشفى أسوان الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، بزيارة تفقدية لمستشفى أسوان الجامعي، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في مختلف الأقسام. وقد جاءت الزيارة في إطار حرص المحافظة على متابعة الوضع الصحي وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، خاصة في ظل الظروف الصحية الدقيقة التي تمر بها البلاد.

خلال جولته، استمع نائب المحافظ إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي للمستشفى حول الأداء العام للمستشفى ومستوى الخدمات المقدمة. وقد تطرق الشرح إلى جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة والحالات الحرجة، كما قدم مدير المستشفى تفاصيل حول أسرة المرضى وأسرّة الرعاية الحرجة المتاحة في جميع الأقسام. وأكد مدير المستشفى أن معدلات الإشغال بالمستشفى طبيعية ومستقرة وفقًا لمؤشرات المتابعة الطبية، مشيرًا إلى أن جميع الأسرة الطبية جاهزة لاستقبال أي حالات طارئة أو محتاجة إلى رعاية مكثفة.

وقام نائب المحافظ بتفقد غرف الرعاية الحرجة وغرف المرضى، حيث اطمأن على مستوى التجهيزات الطبية وجودة الخدمات المقدمة للحالات المرضية. وقد أشاد بالمستوى العالي من الاحترافية الذي يتميز به الأطقم الطبية والتمريضية، مؤكدًا أن التعامل الإنساني والمهني مع المرضى هو العامل الأساسي لنجاح منظومة الرعاية الصحية. كما أبدى إعجابه بالتجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة داخل المستشفى، والتي تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة.

وفي ختام زيارته، أثنى المهندس عمرو لاشين على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى، بما في ذلك الأطباء والممرضين والإداريين، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين. كما أكد على استمرار دعم المحافظة للمستشفيات الجامعية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية لأهالي محافظة أسوان.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يقوم بها نائب المحافظ لمتابعة مستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في مختلف القطاعات، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية آمنة ومتكاملة للجميع.