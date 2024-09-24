نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تكلف الدكتور أيمن فريد بتسيير أعمال قطاع الشئون الثقافية والبعثات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور أيمن أحمد فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، بمهام رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات. يأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز القطاعات المختلفة وتطويرها بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتعليم العالي ودعم الكفاءات الإدارية والفنية.

ويشمل التكليف تولي الدكتور فريد الإشراف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والتي تُعد جزءًا مهمًا من التعاون الدولي والتبادل الثقافي والعلمي بين مصر والدول الأخرى. وتعمل هذه اللجنة على التنسيق مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو من أجل تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية والعلمية.

الدكتور أيمن فريد هو أحد الكفاءات التي أثبتت تميزها في مجال التخطيط الاستراتيجي والتدريب، حيث شغل منصب مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، وقام بدور محوري في تطوير العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل. ويُتوقع أن يسهم تكليفه الجديد في تعزيز دور قطاع الشئون الثقافية والبعثات في تحقيق مزيد من التواصل بين مصر والعالم الخارجي في المجالات الثقافية والتعليمية.

يأتي هذا التكليف ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاعات المختلفة في الوزارة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات، وخاصةً في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي