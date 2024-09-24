نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه مهم من التعليم بشأن تسجيل الغياب الأسبوعي لطلاب المدارس - مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.



وبدأ الفصل الدارسي الأول للعام الدراسي الحالي، يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

وينطلق الترم الثاني في العام الدراسي الجديد 2025 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وتبدأ امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 أما عن امتحانات طلاب الدبلومات الفنية فتبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

ويفصل بين الترم الأول والثاني إجازة نصف العام والتي تستمر لمدة 15 يوم تبدأ من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 وذلك في كافة المراحل التعليمية للمدارس الرسمية واللغات.

