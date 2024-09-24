قرار جمهوري بتشكيل لجنة إجراءات التحفظ والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2024، بتشكيل لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

ونص القرار على أن يُجدد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، لمدة عام طوال الوقت اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وتضمن القرار ندب القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وأعضاء باللجنة كل من القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز على عبد الهادي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي أحمد يسرى وفقى دكروري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد - الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، والقاضی محمد خیری فخرى على محمد الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف.