حياة كريمة قطار خير لا يتوقف.. الكشف على 688 مواطنا خلال قافلة جامعة القناة فى فايد بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - نظمت جامعة قناة السويس القافلة الشاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث انطلقت القافلة إلى مدينة فايد لتقديم خدمات طبية وزراعية وبيطرية وتوعوية والتى استهدفت 688 مواطنًا، مما يعكس التزام الجامعة بدعم المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس هذه القافلة تجسد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي في إطار جهودنا المستمرة لدعم المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين.

وتعليقا على انطلاق القافلة قالت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أننا نعمل جاهدين على توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات المجتمع، وندعم التعاون بين الكليات المختلفة لتقديم الدعم الشامل للمواطنين.

وعن الخدمات التي قدمتها القافلة لمواطني فايد فقد تم توقيع الكشف والعلاج بالمجان على 688 حالة، شملت 20 جراحة، و50 طب أسرة، و23 حالة أنف وأذن، و25 نساء وتوليد، و85 أطفال، و75 باطنة، و48 رمد، و227 عظام، و72 جلدية، و63 أسنان.

فيما قدمت كلية التمريض الإرشادات الصحية لـ35 حالة تتعلق بمرض السكري، وتم التركيز على أهمية النظام الغذائي ومتابعة التحاليل والمضاعفات الناتجة عن المرض، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول القلب وارتفاع ضغط الدم.

بينما استهدفت كلية التربية، 30 حالة، حيث تم توعية الحضور بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأسبابها الاجتماعية، مثل العوامل الاقتصادية والبطالة.

وزارت كلية الزراعة عددًا من مزارع الفاكهة والخضروات، حيث تم التعامل مع مشكلات زراعية مثل العفن الهبابي وانتشار الحشائش، واستفاد 35 مزارعًا من الحلول الموصى بها وتوزيع المبيدات الزراعية مجانًا.

شارك بالقافلة الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه.

أشرفت على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود، مدير إدارة القوافل.