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تعرف على أسماء المتقدمين لمسابقة ٣٠ ألف معلم من الدفعة الثالثة بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عبر صفحتها على الفيسبوك، عن كشوف المتقدمين لمسابقة ٣٠ ألف معلم من الدفعة الثالثة.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم إجراء تدريب تربوي خلال الأسبوع القادم، على أن يكون حضور المتدرب ضمن الإدارة التعليمية التابع لها المربع السكني ( العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي ) للمتدرب.

كما أشارت مديرية تعليم الجيزة، أنه سيتم الإعلان عن موعد التدريب بالتحديد وأماكن التدريب بالإدارات التعليمية المنختلفة مع نهاية هذا الأسبوع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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