وزير الرى يتابع موقف إستلام أراضى طرح النهر من هيئة التعمير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - - إستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر على خرائط مساحية وكشوف حصر معتمدة

- رفع مساحى لأراضى طرح النهر بمحافظة الدقهلية كنموذج تجريبى

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- سرعة نهو الرفع المساحى بمحافظة الدقهلية ، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمنى لكافة المحافظات ذات الواجهة النيلية

- التنسيق بين وزارتى الرى والزراعة لنهو إجراءات تسليم كافة أراضى طرح النهر فى أسرع وقت

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف الحالى لإستلام أراضى طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير ، وذلك فى ضوء مواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنه ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١ لسنه ٢٠٢٣ .

واستعرض الدكتور سويلم ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من إجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لإستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد (حال وجود تعديات عليها) .

كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن الوزارة وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى للأراضى التى آلت ولايتها إلى الوزارة ، والبدء في حصر الأراضى محل أعمال اللجنة بمحافظة الدقهلية - كنموذج تجريبى - مع قيام أجهزة هيئة التعمير بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة لموافاة اللجنة بصورة طبق الأصل من كشوف الحصر والربط والتحصيل الخاصة بمحافظة الدقهلية .

ووجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال الرفع المساحى بمحافظة الدقهلية ، مع وضع خطة تنفيذية ببرنامج زمنى يشمل كافة المحافظات ذات الواجهة النيلية إعتماداً على ما تم نهوه من أعمال في محافظة الدقهلية كنموذج استرشادى يتم من خلاله تقييم المدى الزمنى لنهو أعمال الرفع المساحى والحصر والتسليم والإستلام .

كما وجه سيادته بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضى طرح النهر بالمحافظات .