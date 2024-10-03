انت الأن تتابع خبر خلي بالك من صحتك.. 6 أعراض تنذر بوجود سرطان في جسمك فما هم?? والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد الغدة الدرقية في بداية مقدمة الرقبة وتكون على شكل فراشة وتوجد في قاعدة العنق تحت تفاحة آدم، كما تفرز هذه الغدة هرمونات تعمل على تنظيم سرعة القلب، ودرجة حرارة الجسم، وضغط الدم والوزن، ولا يسبب سرطان الغدد في أي ظهور أعراض، لكن يتسبب في ظهور مؤشرات مثل: تورم في العنق، صعوبة في البلع، وغيرها من المؤشرات، لذلك سوف نقوم بتوضيح هذه المؤشرات من خلال دوت الخليج

أعراض سرطان الغدة الدرقية

سرطان الغدة الدرقية لا يظهر على الشخص المصاب به أي علامات أو أعراض في وقت مبكر، لكن مع تطور المرض يؤدي إلى ظهور هذه الأعراض التي تتمثل في الآتي:

تغيرات في الصوت.

كتل في الرقبة.

صعوبة في البلع.

تورم في الغدد اللمفاوية.

ألم في الحلق أو الرقبة.

صعوبة في التنفس.

عندما ينتشر سرطان الغدة الدرقية في بعض مناطق أخرى تكون الأعراض كالآتي:

التعب.

الغثيان.

القيء.

فقدان الشهية.

فقدان وزن غير مبرر.

أسباب سرطان الغدة الدرقية