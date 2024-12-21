انت الأن تتابع خبر هل كليتك بصحة جيدة .. 6 أعراض تخبرك أن كليتك لا تعمل بشكل سليم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعطيك جسمك الكثير من الإشارات التي تحذرك من الخطر ، لكننا عادة لا نفهمها، خاصة الكلي فهو عضو هام في الجسم عند مرضه يبدأ في ظهور أعراض بدائية يمكن أن يتغاضي عنها الإنسان

إشارات تنذر أن كليتك لا تعمل بشكل سليم

1- مشاكل النوم:

عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، فهذا يعني أن السموم لا يمكن أن تفرز عن طريق البول وتبقى في الدم.

يمكن أن تؤدي زيادة مستويات السموم إلى صعوبة النوم ، ولهذا السبب عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، تزداد فرص تدهور وظائف الكلى.

2- الصداع والتعب:

تعمل الكلى التي تعمل بشكل صحيح على تحويل فيتامين د في أجسامنا للحفاظ على قوة عظامنا وتنتج هرمون يسمى إرثروبويتين.

يلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، وعندما لا يعمل بشكل صحيح ، يتناقص إنتاج هذا الهرمون ، مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين ، ويمكن أن يسبب الصداع وربما السكتة الدماغية.

6- البشرة الجافة والمتهيجة:

تلعب الكلى السليمة دورًا كبيرًا في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الدم ، مما يساعد على إنتاج الخلايا والحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في الجسم.

4- المعاناة من رائحة الفم الكريهة:

عندما تتراكم الفضلات في دمك ، يمكن أن تغير مذاق الطعام وتترك طعمًا معدنيًا في فمك. رائحة الفم الكريهة علامة على وجود الكثير من السموم والتلوث في الدم. أيضًا ، قد تتوقف عن الرغبة الشديدة في تناول اللحوم ، وتفقد الشهية بشكل عام ، وتفقد الوزن.

5- انتفاخ الكاحلين والقدمين واليدين:

عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، فإنها لا تطرد السموم من الجسم ، مما يؤدي إلى احتباس الصوديوم ، مما قد يؤدي إلى تورم القدمين والكاحلين. يمكن أن يشير التورم في الجزء السفلي أيضًا إلى أمراض القلب وأمراض الكبد ومشاكل الأوردة.

6- آلام الظهر: