المعهد الدبلوماسي يستضيف مجموعة من شباب الدبلوماسيين من الأكاديمية الدبلوماسية البولندية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - إستضاف معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين مجموعة من شباب الدبلوماسيين المتدربين بالأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا، وذلك في سياق زيارة تدريبية يقوم بها الوفد البولندي للقاهرة بالتعاون بين المعهد والأكاديمية.

وتأتي زيارة الوفد، الذي ترأسه نائب مدير الأكاديمية الدبلوماسية البولندية وضم ١٨ من شباب الدبلوماسيين البولنديين المتدربين بها، في سياق علاقات التعاون والتبادل القائمة بين المعهد والأكاديمية وتحت مظلة مذكرة التفاهم للتعاون بينهما والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس البولندي للقاهرة في مايو 2022 .

وقام المعهد في هذا السياق بتنظيم برنامج تدريبي مشترك للدبلوماسيين البولنديين مع الملحقين الدبلوماسيين المصريين المتدربين حالياً بالمعهد، تركز على تناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات الأمنية والإستراتيجية التي تواجه المنطقة وخاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في أوروبا ومستقبل العلاقات الدبلوماسية والترتيبات الأمنية في القارة الأوروبية إثر الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وصرح السفير وليد حجاج مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بأن زيارة الوفد البولندي تأتي في سياق حرص المعهد والأكاديمية على تفعيل علاقات التعاون القائمة بينهما في مجال التدريب والتبادل الدبلوماسي إرتكازاً على العلاقات الثنائية المتميزة والممتدة التي تربط بين مصر وبولندا، وحرصهما على الإستفادة من خبرات وتجارب بعضهما البعض من أجل إثراء وتنويع البرامج التدريبية التي ينفذها كل طرف لصالح شباب الدبلوماسيين المتدربين لديه.

ويشمل برنامج زيارة الوفد البولندي للقاهرة، والذي يمتد لخمسة أيام، جملة من الأنشطة واللقاءات الأخرى ومن بينها في مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وجامعة الدول العربية، والمجلس المصري للشئون الخارجية.