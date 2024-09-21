نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس في مصر ليوم السبت 21 سبتمبر 2024: نهاية الصيف وبداية الخريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد حالة الطقس في مصر اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، آخر أيام فصل الصيف، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب خلال النهار في مناطق شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، في حين يكون شديد الحرارة في مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الجو مائلًا للحرارة ورطبًا.

انخفاض درجات الحرارة مع بداية فصل الخريف

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الأحد، الذي يتزامن مع بداية فصل الخريف رسميًا، سيشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة.

وذكرت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية أن درجات الحرارة ستبقى حول المعدلات الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام، حيث تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

فرص تساقط الأمطار مع بداية الخريف

وأشارت غانم إلى أن الأجواء الخريفية ستبدأ في الظهور بوضوح بدايةً من يوم الأحد 22 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ستشمل هذه الأمطار مناطق شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وقد تمتد لتشمل مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري بشكل متقطع.

توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع القادم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة الممتدة من السبت 21 سبتمبر حتى الخميس 26 سبتمبر 2024.

من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال هذه الفترة، مع بقاء الطقس حارًا ورطبًا نهارًا في مناطق شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، في حين يستمر الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد. ليلًا، سيظل الجو مائلًا للحرارة ورطبًا.

كما توقعت الهيئة تشكل شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقد تنشط الرياح المعتدلة في بعض الفترات على فترات متقطعة في مختلف أنحاء البلاد، مما يساعد في تحسين الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.

فرص سقوط الأمطار خلال الأيام الأولى من الخريف

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن يوم الأحد 22 سبتمبر، الذي يعد أول أيام الخريف، سيشهد فرصًا لتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وستمتد هذه الأمطار بشكل خفيف إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما يوم الإثنين 23 سبتمبر، فمن المتوقع أن تظل الفرص قائمة لتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لكن على فترات متقطعة.

تأثيرات الطقس على الحياة اليومية

مع بدء فصل الخريف، يتوقع أن تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا، مما يساعد على تقليل الإحساس بالحرارة العالية التي كانت سائدة خلال فصل الصيف.

ورغم أن درجات الحرارة قد تستمر في الارتفاع في بعض المناطق، إلا أن الانخفاض المتوقع سيوفر أجواءً أكثر راحة، خصوصًا خلال ساعات الليل.

أما عن الأمطار المتوقعة، فمن الممكن أن تؤدي إلى تحسين نوعية الهواء وزيادة الرطوبة في المناطق الساحلية، مما يوفر إحساسًا بالبرودة النسبية.

لكن ينصح بضرورة توخي الحذر على الطرق السريعة والزراعية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، التي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية.