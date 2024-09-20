فى إطار مبادرة كلنا واحد.. الداخلية تهدى حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة (مدينة الأسمرات – مدينة أهالينا – مدينة المحروسة – مدينة معا – مدينة الخيالة – مدينة بشاير الخير)، بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.















