هالاند فى الهجوم.. تعرف على تشكيل مانشستر سيتى ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - قمة مثيرة في دورى أبطال أوروبا تجمع مانشستر سيتي ضد الإنتر الإيطالى في الجولة الأولى من مرحلة الدورى لبطولة دورى الأبطال بنظامها الجديد، والتي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

مان سيتي ضد إنتر ميلان

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادى مانشستر سيتى تشكيل فريقه وجاء كالتالى..

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: لويس، أكانجي، دياس، جفارديول

الوسط: رودريجو، دي بروين، برناردو

الهجوم: سافينيو، جريليش، هالاند

البدلاء: أورتيجا، مورينو، كارسون، ووكر، ستونز، كوفاسيتش، دوكو، جوندوجان، نونيز، فودين، ماكاتي

وجاء اختيارات سيمونى إنزاجى مدرب إنتر ميلان الإيطالي كالتالي..

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: بيسك، أتشيربي، باستوني

الوسط: دارميان، باريلا، كالهان أوجلو، زيلينسكي، كارلوس أوجوستو

الهجوم: تورام، تاريمي

مان سيتي ضد إنتر ميلان

يسعى فريق المدرب بيب جوارديولا لمواصلة انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي بعدما هيمن على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، بعد نهاية الجولة الرابعة من البطولة بالعلامة الكاملة.

يتصدر نادي مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل الهداف النرويجي المتألق إيرلينج هالاند، بعدما جمع في رصيده 12 نقطة من الفوز في المباريات الأربع التي خاضها وتسجيل 11 هدفًا وتلقي ثلاثة أهداف حتى الآن.

ويبحث السيتي عن حصد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو المنافسة على اللقب الأوروبي، قبل المواجهات القوية التي تنتظره في الجولات المقبلة لعل أبرزها أمام فريقي باريس سان جيرمان ويوفنتوس (خارج الديار).

في المقابل، يخوض إنتر ميلان مواجهة الليلة بحثا عن الثأر من مانشستر سيتي الذي خسر أمامه نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023، بهدف دون مقابل.

ويحتل النيراتزوري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، بفارق نقطة عن الوصيف نابولي ونقطتين عن أودينيزي صاحب الصدارة.

كما تقام اليوم الأربعاء خمسة مباريات أخرى بجانب موقعة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، وهي: بولونيا وشاختار دونيتسك الأوكراني، سبارتا براج التشيكي وسالزبورج النمساوي، باريس سان جيرمان وجيرونا، بوروسيا دورتموند وكلوب بروج، وسيلتك الاسكتلندي مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية العريقة غدا الخميس بالمباريات التالية: النجم الأحمر الصربي - بنفيكا، فينورد - باير ليفركوزن، موناكو - برشلونة، بريست - شتورم جراتس، أتلتيكو مدريد - لايبزيج، وأتالانتا - أرسنال.