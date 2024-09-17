نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع 25 محلا ومطعما دون ترخيص فى حدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن غلق وتشميع ٢٥ منشاة تدار دون ترخيص وتتعدي علي الطريق العام وقد تم تلقي شكاوي عديدة من المواطنين بشأنها وتم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

شملت الحملات رفع نحو ٥٠٠ حاله اشغال وتعديات علي الطريق العام بالإضافة إلى ازالة عددًا من الاعلانات الغير مرخصة للمنشأت التجارية.

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