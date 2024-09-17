عضو مجلس الشيوخ: «بداية جديدة» تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي يشهد رئيس الوزراء احتفالية إطلاقها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

وأضافت النائبة حياة خطاب، أن مبادرة بداية جديدة تهدف لتنفيذ خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، بالإضافة لتنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة لتوحيد الجهود، و توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تستهدف كذلك تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات، وخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف، بالإضافة إلى تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية.

كما أكدت عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تهدف إلى بناء الإنسان والاستثمار في قدراته، باعتباره رأس المال البشري والذي يمثل الثروة الحقيقية لمصر.