وزير الرى يلتقى وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - الدكتور سويلم : التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق متشابهه مما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه

- أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين

** الوزير العراقى : نتطلع للإستفادة من الخبرات المصرية فى إدارة المياه خاصة الرى الحديث وإعادة الإستخدام

على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد/ عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات ، مشيراً لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق، كون الدولتين هما مهد الحضارة الفيضية التى قامت على أحواض الأنهار سواء نهرى دجلة والفرات أو نهر النيل، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه ، مؤكداً على أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠٢٠ والتى تم تجديدها في عام ٢٠٢٤ .

وأعرب الوزير العراقى عن تطلعه للإستفادة من الخبرات المصرية فى إدارة المياه خاصة فى مجال الرى الحديث وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لرفع كفاءة استخدام المياه .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للوزير العراقى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده فى شهر اكتوبر المقبل .

الجدير بأنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية للتعاون فى مجالات ( الري الحديث ، معالجة وإعادة إستخدام المياه ، القضاء على التصحر ، مقاومة الحشائش المائية ، هيدروليكا الأنهار والشواطئ ، نوعية المياه والرسوبيات ، الإصلاح المؤسسي والتشريعي ، حماية الشواطئ ) ، وتم تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين ، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل يعكس مجالات التعاون بين البلدين .