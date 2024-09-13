نجوم الأهلى على الطائرة للتوجه لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانب من تواجد لاعبي الفريق فى الطائرة استعداداً للتوجه لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى ، وظهر محمد مجدى أفشة لاعب الفريق يتناول الطعام فيما حرص أكرم توفيق على قراءة القرآن واستغل محمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد وقت الطيران فى النوم.

وظهر ثنائى المغرب رضا سليم ويحيى عطية الله بجانب بعض فى الطائرة، فيما انشغل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وياسر إبراهيم بالهاتف المحمول.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.