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وزير الصحة والسكان يوافق على فتح شرط السن للإلتحاق بالبورد المصري

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - الصحة : القرار سيعزز توفير الكوادر الطبية في تخصصات التخدير والرعاية المركزة والطوارئ..

وافق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين ، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بالبورد المصري ، وذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية ، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه تم دراسة قرار فتح شرط السن مع المجلس الصحي المصري وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتخصصات الصحية ، وذلك في إطار من التكامل والجهد المشترك ، للحفاظ على حسن سير العمل بالمنظومة الصحية.

أضاف " عبد الغفار " أن قرار فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين للالتحاق بالبورد المصري ، سيعزز من توفير الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات التخدير والرعاية المركزة والطوارئ ، وغيرها من التخصصات التي تحتاج إلى دعم إضافي وبالتالي تغطية كافة أنحاء الجمهورية بهذه التخصصات ، مشيرًا أن وجود عجز بهذه التخصصات، يؤثر بالسلب على أداء القطاع الصحي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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